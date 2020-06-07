В Подмосковье остаются подтопленными более 360 приусадебных участков

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате сильных дождей приусадебных участков в Подмосковье сократилось до 364. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в 44 садовых товариществах и семи населенных пунктах подтоплены 375 приусадебных участков.

"По состоянию на 09:00 7 июня в 17 муниципальных образованиях остаются подтопленными 364 приусадебных участков", - сказали в пресс-службе.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые начались 30 и 31 мая. В минувшую субботу было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. На протяжении следующих дней ситуация постоянно менялась. За все время подтопления откачано 43 861 куб. м воды.