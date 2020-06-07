Десятки боеприпасов и оружие времен войны обнаружили в Одинцове

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Житель в Одинцове нашел около своего дома боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Росгвардии.

"В городском округе Одинцово местный житель, благоустраивая придомовую территорию, на своем земельном участке обнаружил предметы, конструктивно схожие с боеприпасами. О находке он сообщил в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН "Русич" Главного управления Росгвардии по Московской области", - сказали в ведомстве.

Судя по опубликованному пресс-службой фото, было найдено несколько десятков минометных мин, патроны и несколько единиц стрелкового оружия. Угрозы для людей они не представляли, отметили в Росгвардии.

Найденные предметы передали следственно-оперативной группе для проведения экспертизы.