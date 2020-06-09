В Подмосковье остаются подтопленными 183 приусадебных участка и шесть домов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 180 приусадебных участков, шесть домов в частном секторе, один мост и два участка дороги остаются подтопленными в Подмосковье в результате сильных дождей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"По состоянию на 09:00 мск 9 июня в 12 муниципальных образованиях - 25 садовых товариществах и четырех населенных пунктах - остаются подтопленными 183 приусадебных участков, шесть домов частного сектора, один мост, два участка дороги", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что во вторник от воды освобождены 196 приусадебных участков, один дом частного сектора и один участок дороги. Всего с 30 мая откачано 46 896 кубометров воды. К работам привлекаются 62 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 12 единиц техники.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые начались 30 мая. В минувшую субботу было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги.