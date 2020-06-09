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Пандемия коронавируса нового типа

Уже 10 стационаров Подмосковья вернулись к обычному режиму работы

Среди них и центральный институт МОНИКИ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Возвращение перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом мест в программу плановой госпитализации началось в Московской области с 8 июня, к обычному режиму работы вернулись уже 10 стационаров. Об этом сообщил в ходе заседания регионального правительства во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Следующая задача Минздрава <...> это переход аккуратный, постепенный, без ошибок к регулярному оказанию медицинских услуг. Поликлиники, узкие специалисты, стоматологии, стационары, которые ждут пациентов на плановые операции по самым различным заболеваниям должны быть тщательно подготовлены без каких-либо нарушений. В частности, с 8 июня 10 стационаров мы возвращаем в плановый режим работы. Среди них и центральный институт МОНИКИ", - сказал Воробьев.

Он добавил, что ситуация с распространением коронавируса в Московской области стабилизируется уже вторую неделю. "Каждый день мы выявляем 700-800 случаев новых заболеваний. Это при том, что за прошлую неделю мы увеличили, заметно увеличили - почти на 20% - объем тестирований", - добавил губернатор.

В Подмосковье, по данным федерального штаба, всего выявлено 45 722 случая, 739 из них за последние сутки. Выздоровел 12 672 человек, 590 умерли.

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