В Подмосковье сохранят около 4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом сохранят в больницах Московской области после перепрофилирования стационаров, об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Обратное перепрофилирование инфекционных стационаров пройдет в три этапа. В результате в Московской области предполагается оставить более 20 отделений общей мощностью почти 4 тыс. коек для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде всего планируется вернуть к работе стационары, перепрофилированные на время неблагоприятной эпидемической ситуации на прием пациентов с коронавирусом, в 10 медицинских учреждениях.

"Это временные инфекционные центры в Клинской, Ивантеевской, Мытищинской, Щелковской, Одинцовской, Наро-Фоминской, Талдомской, Воскресенской больницах, а также в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского", - добавили в пресс-службе.