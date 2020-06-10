За сутки в Подмосковье вылечились от коронавируса рекордные 747 пациентов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Еще 747 пациентов вылечили в Подмосковье за сутки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 747 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 13 419 заболевших", - говорится в сообщении.

В среду число выздоровевших за сутки впервые превысило 700, максимальное количество вылечившихся до этого было отмечено накануне - 641 человек.

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