{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

За сутки в Подмосковье вылечились от коронавируса рекордные 747 пациентов

Всего в области вылечилось более 13 тыс. человек
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Еще 747 пациентов вылечили в Подмосковье за сутки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 747 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 13 419 заболевших", - говорится в сообщении.

В среду число выздоровевших за сутки впервые превысило 700, максимальное количество вылечившихся до этого было отмечено накануне - 641 человек.

В новость внесены изменения (9:56 мск) - добавлена информация по тексту. 

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
В Подмосковье задержали семерых членов банды, промышлявшей мошенничеством на дорогах
Четверо из задержанных ранее уже были судимы
Читать полностью