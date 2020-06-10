МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Московском регионе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время на территории Московской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Согласно прогноза погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час до 04:00 мск четверга в Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

В Москве МЧС распространило аналогичное предупреждение. Непогода в городе прогнозируется с 14:00 до 21:00 среды.

В МЧС посоветовали в непогоду по возможности не выходить из дома. Находясь на улице, не прятаться под одиночными деревьями, не купаться и не ловить рыбу, а также не ездить на велосипеде.