{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Московском регионе

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время на территории Московской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Согласно прогноза погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час до 04:00 мск четверга в Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

В Москве МЧС распространило аналогичное предупреждение. Непогода в городе прогнозируется с 14:00 до 21:00 среды.

В МЧС посоветовали в непогоду по возможности не выходить из дома. Находясь на улице, не прятаться под одиночными деревьями, не купаться и не ловить рыбу, а также не ездить на велосипеде.

Теги
Россия
В Подмосковье задержали семерых членов банды, промышлявшей мошенничеством на дорогах
Четверо из задержанных ранее уже были судимы
Читать полностью