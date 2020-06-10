В Алабине прошла совместная репетиция парада Победы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Совместная тренировка парадных расчетов и авиации прошла в Алабине в рамках подготовки к параду Победы на Красной площади 24 июня. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"В Алабине на парадной площадке состоялась совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в военном ведомстве.

В составе пешей колонны прошли более 40 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей, слушателей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанников военных училищ, кадетских корпусов и участников движения "Юнармия", а также военнослужащих других силовых ведомств.

"В составе механизированной колонны прошли 232 единицы современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые", - рассказали в Минобороны. Среди них танки Т-80БВМ и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ".

В воздушной части парада участвовали 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России, взлетевших с восьми аэродромов в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

В ведомстве подчеркнули, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний. Кроме того, парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. В свою очередь военнослужащие войск РХБЗ ежедневно дезинфицируют парадную площадку и все задействованные транспортные средства.