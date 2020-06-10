Около 670 тыс. семей в Подмосковье получили выплату на детей в размере 10 тыс. рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Порядка 670 тыс. подмосковных семей получили разовую выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Московской областной думы.

"Семьи с детьми от трех до 16 лет имеют право на выплату 10 тыс. рублей. На сегодняшний день ее получили уже 666,2 тыс. человек. Семьи с детьми до трех лет могут получить 5 тыс. рублей. Средства получили 52,9 тыс. человек. На детей от трех до семи лет предусмотрено 6 334 рубля. Деньги выданы для 51,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 10 тыс. человек смогли получить пособие по уходу за первым ребенком в размере 6 752 рублей.

В пресс-службе добавили, что в регионе оказывают помощь пожилым людям и многодетным семьям продуктовыми наборами. Всего такие наборы в Подмосковье получили более 50 тыс. граждан старше 60 лет, свыше 36 тыс. малообеспеченных семей.

Президент РФ на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня семьям с детьми будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал.