В Подмосковье восстановили энергоснабжение домов, прерванное из-за непогоды

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек в пяти населенных пунктах Подмосковья оставались без света в результате сильного дождя и ветра. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах. В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено.

"В Московской области в результате сильного дождя, а также ветра было нарушено энергоснабжение в пяти населенных пунктах, более 1 200 человек, которые проживают в 451 жилом доме, остались без света", - сказала собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, ветром повалено более 30 деревьев. Информация о повреждении автомобилей и объектов инфраструктуры не поступала. Жертв и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб продолжают восстановительные работы поврежденных кровель, занимаются распиловкой и вывозом поваленных деревьев.

В среду подмосковное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, крупном граде, грозе, усилении ветра до 17 м/с. Накануне вечером сообщалось, что ветром повалены 12 деревьев в подмосковном Звенигороде. Группировка Центра "Лидер" МЧС РФ в составе 54 человек и девяти единиц техники была направлена туда для ликвидации последствий.