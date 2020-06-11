Еще 768 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после коронавируса человек в Подмосковье превысило 14 тыс., за сутки лечение завершили 768 пациентов. Об этом в четверг сообщается в телеграм-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Московской области еще 768 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 14 187 заболевших", - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 46 457 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 622 заболевших.

С 13 марта в Подмосковье введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, а позднее начал действовать и ряд ограничений. В мае их начали постепенно снимать, и сейчас уже открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки - на выдачу книг. Кроме того, заработали парикмахерские, салоны красоты и бани.