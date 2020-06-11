На дорогах в Подмосковье число автомобилей выросло на 20% за последние три дня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Количество транспортных средств за три дня выросло на 20% по сравнению с неделей ослабления режима в мае. Всего по областным дорогам с 8 по 10 июня проехали более 7 млн автомобилей, что на 45% больше, чем в апреле, сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Подмосковье число транспорта с 8 по 10 июня выросло на 20% по сравнению с неделей ослабления режима самоизоляции в мае. Сегодня утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД, на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на Ярославском шоссе в Пушкине, на улицах Большой Серпуховской, Ленина и Кирова в Подольске, на улицах Симферопольской и Заводской в Климовске, на Симферопольском шоссе в Чехове, на Щелковском шоссе в Балашихе, на Носовихинском шоссе в Реутове, на Новорязанском шоссе в Люберцах, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, на Ново-Рогачевской улице в Дмитрове", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, проанализировав транспортный поток, сотрудники Минтранса Подмосковья, балансосодержателя федеральной дороги М-8 (Ярославское шоссе), и ГИБДД региона разработали новую схему движения, чтобы избежать возможных заторов на Ярославском шоссе. Теперь на шоссе по воскресеньям будет действовать альтернативная схема движения: в Москву можно будет проехать по двум полосам шоссе, а из Москвы - по дороге через населенный пункт Воздвиженское.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действовал режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.

С 18 мая в регионе была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. 29 мая снятие мер продолжилось - открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.