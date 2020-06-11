Стоматологии в Подмосковье вернутся к плановой помощи с 15 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Стоматологические поликлиники Московской области возобновят оказание плановой медпомощи с 15 июня, сообщили ТАСС в четверг в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области в государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора 8-800-550-50-30", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что вход в поликлинику будет осуществляться только в перчатках и в маске, а после каждого приема пациентов обязательна дезинфекция помещений. При входе в здание пациентам будут измерять температуру. Также в учреждениях будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

"К нам регулярно поступали обращения жителей по поводу плановой помощи в стоматологических поликлиниках. Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись к специалистам", - процитировали в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

С 8 июня в Московской области началось возвращение к обычному режиму работы медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Прежде всего планируется вернуть к работе временные инфекционные центры в Клинской, Ивантеевской, Мытищинской, Щелковской, Одинцовской, Наро-Фоминской, Талдомской, Воскресенской больницах, а также в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

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