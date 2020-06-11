В СНТ в Клину из-за дождя подтоплены 100 участков и жилые дома

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сто участков и сто домов подтоплены сильным дождем в садовом товариществе "Химки" в Клину Московской области. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В результате сильного дождя в СНТ "Химки" в Клину произошло подтопления 100 участков и 100 домов", - сказал собеседник агентства, добавив, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

В среду подмосковное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, крупном граде, грозе, усилении ветра до 17 м/с. Вечером в среду сообщалось, что ветром повалены 12 деревьев в Звенигороде. Группировка Центра "Лидер" МЧС РФ в составе 54 человек и девяти единиц техники была направлена туда для ликвидации последствий.

Всего в Подмосковье в результате сильного дождя и ветра было нарушено энергоснабжение в пяти населенных пунктах, более 1 200 человек, которые проживают в 451 жилом доме, остались без света. В настоящее время электроснабжение восстановлено. Также ветром повалено более 30 деревьев.