Парк-усадьба "Кривякино" откроется в Подмосковье 12 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Парк-усадьба "Кривякино" в Воскресенске откроется после реконструкции 12 июня, об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"[Губернатор Московской области] Андрей Воробьев проверил готовность к открытию парка-усадьбы "Кривякино" в Воскресенске. В День России этот ландшафтно-архитектурный комплекс, расположенный в центре города на берегу Москвы-реки, начнет свою работу после реконструкции. Здесь расположена старинная усадьба "Кривякино", которая дала название этому месту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усадьба была основана в конце 1760-х годов. Долгое время она и прилегающий к ней парк были заброшены.

"Сегодня мы в парке "Кривякино" - выдающееся, легендарное место. Спасибо Министерству культуры РФ, в свое время они вернули усадьбу. За год мы здесь навели такую красоту. Не побоюсь этого слова, жители в восторге. Завтра парк начнет работать, здесь 40 видов птиц, здесь можно отдохнуть, покушать. Очень важно летний сезон провести с душой", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Андрея Воробьева.