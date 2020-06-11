Подмосковье может недополучить около 40-50 млрд рублей налогов из-за коронавируса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Борьба с коронавирусом обойдется Московской области примерно в 40-50 млрд рублей, еще столько же регион может недополучить в виде налогов из-за различных мер, принятых в связи с распространением инфекции. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" в четверг сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Большие деньги были направлены на COVID, на защитные костюмы, на койки, на кислород, оборудование, выплаты тем, кто не мог работать и тем, кто спасал жизни. Я думаю, что под 40-50 млрд рублей нам обойдется борьба с COVID в комплексе, и еще столько же мы недополучим налогов", - сказал Воробьев.

Он добавил, что в настоящее время власти находятся в поиске максимально рационального пути инвестирования денежных средств в регион.

"Это и развязки, и дороги, и детские сады, и школы, и детские поликлиники. <...> Хочется, чтобы и благоустройство шло своим путем, и детские сады, и ямы на дорогах, в общем, все, что является важным в нашей жизни, хочется делать. Особенно сейчас, в такой активный строительный сезон", - добавил Воробьев.

С 13 марта в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ввели режим повышенной готовности, а с вечера 29 марта - всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты независимо от площади. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг, граждан будут пускать на кладбища. С 3 июня заработали парикмахерские, салоны красоты и бани.