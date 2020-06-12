В Подмосковье за сутки выздоровели 768 человек после коронавируса

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Еще 768 пациентов вылечились после коронавируса в Московской области, сообщили в пятницу в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Число выздоровевших за сутки в регионе третий день подряд превышает число заразившихся (730 человек).

"В Московской области еще 768 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 14 955 заболевших", - говорится в сообщении.

В целом в регионе выявлено 47 911 случаев заражения, умерли 666 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 511 423 случая заражения, выздоровели 269 370 человек, умерли 6 715. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.