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Пандемия коронавируса нового типа

Число умерших с коронавирусом в Подмосковье достигло 678

Число заболевших в регионе превысило 48,6 тыс.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Количество умерших людей в Подмосковье, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 678. Число случаев заболевания, вызванного инфекцией, в регионе превысило 48,6 тыс., сообщается в субботу в Telegram-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с заражением в Московской области.

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"725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 48 636. Скончались 678 заболевших", - отмечается в сводке.

Там уточняется, что в регионе еще 779 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 15 734 заболевших.

 

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