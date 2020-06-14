Общественный транспорт Подмосковья переходит на расписание будних дней с 15 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Наземный общественный транспорт Московской области начнет работать по расписанию будних дней с 15 июня. Возвращение к обычному расписанию связано со снятием ряда ограничений, введенных ранее в регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В связи со снятием ряда ограничений в Московской области ожидаемый пассажиропоток с 15 июня составит около 1 млн человек, что составляет 50% до пандемии. Для соблюдения безопасной дистанции пассажиров все перевозчики общественного транспорта перейдут на обычное расписание будних дней, которое было до коронавируса. В транспорте остается обязательное требование по ношению масок или респираторов, а также по-прежнему действует запрет на оплату проезда наличными средствами. За этим будут следить инспекторы ведомства", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой.

Как отмечается в сообщении, на маршруты выйдут более 9,5 тыс. транспортных средств.

В пресс-службе также напомнили, что с понедельника в автобусах региона можно будет оплатить проезд с помощью социальной карты.

Наземный общественный транспорт Подмосковья работал по скорректированному графику выходного дня с апреля.