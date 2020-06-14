Воробьев считает, что поток туристов может вырасти летом в Подмосковье на 10-15%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ТуристическиГй поток в летний сезон может вырасти в Московской области на 10-15%. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью "Российской газете".

"Не думаю, что жителям нашей большой страны стоит сильно переживать из-за временно закрытых границ. У нас своих мест для отдыха достаточно. По нашим прогнозам, в Подмосковье в летний сезон поток туристов может вырасти на 10-15%", - сказал Воробьев.

Он добавил, что Подмосковье готовится к летнему сезону как в части сервиса, так и в части соблюдения санитарных норм.

"Не важно, едете вы в гостиницу, на рыбалку, собирать грибы или отправляете детей в летний лагерь - все должно быть комфортно и безопасно, чтобы захотелось вернуться", - добавил губернатор.