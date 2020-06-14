Воробьев сообщил, что бюджет Подмосковья может недополучить около 133 млрд рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бюджет Московской области может недополучить около 133 млрд рублей на фоне роста расходов на медицину и сокращения доходов. В связи с этим региональное правительство планирует отказаться от некоторых дорогостоящих проектов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"Бюджет Московской области, как и многих других регионов, сейчас испытывает колоссальную нагрузку. Расходы на медицину, социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей. И даже несмотря на значительную помощь федерального центра, нам придется отказаться от некоторых программ и проектов", - сообщил губернатор.

При этом Воробьев подчеркнул, что жителям Московской области не о чем беспокоиться, поскольку ограничение расходов не коснется социальной сферы, а "все меры поддержки, выплаты, льготы жители получат в полном объеме". Говоря о статьях бюджета, на которых планируется сэкономить средства, губернатор выделил дорогостоящие проекты, капитальные вложения, которые можно перенести на более поздние сроки.

"Возможно, в благоустройстве или дорожном строительстве скорректируем графики работ, какие-то объекты сдадим чуть позже, но без потери качества. Также сократим объем государственных закупок. Наша задача сейчас - обеспечить сбалансированность бюджета, сохранить устойчивость для дальнейшего развития", - добавил Воробьев.