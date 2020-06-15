МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Каждая четвертая покупка в Московской области осуществляется посредством интернета из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью "Российской газете".

"Есть отрасли, которые даже в таких условиях показывают рост, например, онлайн-торговля. Сейчас каждая четвертая покупка в Подмосковье совершается через интернет, это удобно и безопасно. Если в конце марта суточный оборот всех операторов интернет-торговли в Московской области составлял 129 млн рублей, то в начале июня - уже 1,7 млрд. Рост, как видите, в 10 раз, а в некоторые дни этот показатель достигал и 3 млрд рублей", - сказал губернатор.

Он также отметил рост в регионе розничной торговли продовольственными продуктами. "Еще на 60% за эти месяцы выросла розничная торговля продовольствием. К началу снятия ограничений ее оборот составил 3,3 млрд рублей. По этому показателю мы даже опередили Москву, что, впрочем, понятно - период самоизоляции многие жители столицы провели за городом", - добавил Воробьев.