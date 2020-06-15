В Подмосковье появились 300 билбордов с портретами борющихся с коронавирусом медиков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Портреты медработников, борющихся с новой коронавирусной инфекцией, разместили более чем на 300 билбордах в Подмосковье, об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Более 300 билбордов с портретами медработников, борющихся с COVID-2019, установили вдоль подмосковных трасс и улиц. Среди героев нашего времени - врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры и водители скорой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что портреты на билбордах разместили ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться 21 июня.

"Труд медика для нас всегда был ценен, но реалии сегодняшнего дня заставили многих переосмыслить важность работы каждого медицинского работника нашей страны. Наши медики первыми вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией. Нагрузка на службу скорой медицинской помощи значительно выросла. В конце апреля, на пике, когда началось большое количество госпитализаций, число вызовов скорой и неотложной помощи составляло около 15 тыс. в сутки. Для сравнения - ранее их было порядка 7 тыс.", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.