В Реутове закончили двухлетний ремонт в крупнейшей в Подмосковье пожарной части

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ремонт специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) по тушению крупных пожаров в подмосковном Реутове закончен спустя два года. В четверг новые объекты части открыл замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

Во время первого этапа реконструкции были разобраны старые сооружения и построены новые общей площадью более 3 тыс. кв. метров. Ремонт сделан на площади 11,5 тыс. кв. м. Реконструкция заняла заняла два года. "Для боевой и спортивной подготовки личного состава на территории СПСЧ возведены теплодымокамера, тренажерный комплекс, спортивная площадка, учебно-тренировочная пожарная башня", - отметили в МЧС.

Часть оснащена 43 единицами техники специального назначения. В СПСЧ служат 124 человека, в четверг многие из них получили ведомственные медали и награды.

"Спасатели и пожарные - это не просто профессия, это образ жизни. Результат их работы - тысячи спасенных жизней. Жители Московской области могут быть уверены: они находятся под надежной защитой", - сказал Супруновский на церемонии открытия.

При этом в южной части город на следующий год планируется открыть новую пожарно-спасательную часть, сообщил глава Реутова Станислав Каторов. Предполагается, что в ней будет шесть пожарно-спасательных постов и три единицы техники.