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В Подмосковье проверят 264 пункта проведения ЕГЭ

Все пункты должны быть оснащены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха, индивидуальными средствами защиты

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья начнут проверку 264 пунктов проведения экзаменационной кампании у выпускников. У экспертов будет специально разработанный чек-лист проверки, в первую очередь будет проверяться оснащенность специальными средствами безопасности, сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования Московской области.

"В этом году для проведения ЕГЭ [Единого государственного экзамена] будет задействовано 264 пункта. Мы проверим все пункты. Главные критерии - соответствие требованиям санитарных норм и порядку проведения экзаменов. Особенно важно, чтобы все пункты были оснащены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха, индивидуальными средствами защиты. Чтобы избежать очереди, вход на экзамены будет проходить по графику", - цитирует пресс-служба министра образования Московской области Ирину Каклюгину.

Она добавила, что в школах организуют специальную рассадку выпускников - в шахматном порядке. Кроме того, организаторы пройдут тест на коронавирус, будут в масках и перчатках.

Единый государственный экзамен в 2020 году для выпускников стартует 3 июля, в этот день школьники будут проходить испытания по географии, литературе и информатике. Количество и места расположения пунктов проведения экзаменов определяются исходя из общей численности участников экзаменов, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда.

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