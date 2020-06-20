Парашютисты развернули в небе над Московской областью самое большое знамя Победы и флаг РФ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Парашютисты в ходе серии уникальных показательных прыжков развернули в небе над Московской областью самое большое в истории знамя Победы площадью 375 кв. м и 600-метровый флаг РФ, сообщил организатор мероприятия - холдинг "Технодинамика" Ростеха.

Вес флага России вместе с грузом и системой крепления - более 120 кг, размеры - 20 на 30 м, знамени Победы - более 110 кг и 15 на 25 м.

Серия прыжков посвящена празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Десантирование проводилось с высоты 2200 м на разработанных "Технодинамикой" парашютах, предназначенных для десантирования людей с большими грузами.

"Лишь немногие парашютисты мира выполняют прыжки с флагами подобного размера. Уникальным делает прыжок и вес флагов",- пояснил советник генерального директора по парашютостроению "Технодинамики", парашютист-испытатель Сергей Хурсевич.

"Именно в годы войны начала бурно развиваться парашютная отрасль нашей страны, ряд предприятий, [ныне] входящих в холдинг "Технодинамика", уже тогда изготавливали парашюты для Красной армии. Парашюты ПД-41 и ПД-42м отшивались в Иваново и Солнечногорске", - отметил гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков.

Парашютисты также развернули в небе флаги Ростеха и "Технодинамики".