Выставки музея-усадьбы "Архангельское" заработают с 24 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Выставки федерального музея-усадьбы "Архангельское", который называют "подмосковным Версалем", заработают с 24 июня. Позднее, после воссоздания "Ботанических оранжерей", на территории усадьбы планируется открыть выставочные залы, кинотеатр и фуд-корты, сообщает в субботу пресс-служба Министерства культуры РФ.

"С 24 июня в федеральном музее-усадьбе "Архангельское" откроется летний сезон и заработают выставки", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавляют, что министр культуры Ольга Любимова совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и представителями Попечительского совета под председательством Дмитрия Козака посетили усадьбу и проверили качество работ по строительству визит-центра музейного комплекса, который начал свою работу в тестовом режиме 16 июня этого года.

Любимова отметила, что основной концепцией развития территории музейного комплекса "Архангельское" стало создание гармоничного образа исторической усадьбы с современным функциональным наполнением. "Мы стараемся создать максимально комфортные условия для наших гостей, чтобы они могли не только ознакомиться с историей нашего государства, но и с удовольствием провести здесь время всей семьей", - сказала она.

На площади более 350 квадратных метров оборудованы зона ожидания для гостей усадьбы, кассы и установлены современные технические средства безопасности и контроля. Директор музея Вадим Задорожный также представил министру культуры выставку "Искусство в движении. Каретная галерея князей Юсуповых", открывшуюся в прошлом году к 100-летию музея-усадьбы. Выставка открыта в отреставрированном помещении Западного флигеля дворца Юсуповых. Для "Архангельского" это первый крупный межмузейный проект за столетнюю историю существования комплекса. В нем приняли участие ведущие музеи России, в том числе Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей и другие.

"Также Ольга Любимова проконтролировала ход строительства "Ботанических оранжерей", открытие которых запланировано на октябрь этого года. Ранее существовавшая постройка была утрачена в первой половине XIX века. Воссоздание оранжерей позволит открыть современные выставочные залы, кинотеатр и фуд-корты на территории музейного комплекса", - говорится в сообщении.

Подмосковный Версаль

Дворцово-парковый ансамбль "Архангельское" иногда называют "подмосковным Версалем". С конца XVII века усадьба принадлежала князьям Голицыным, а с 1810 года и до революции 1917 года - коллекционеру и меценату князю Николаю Юсупову и его потомкам. Строительство и украшение усадьбы связано с именами архитекторов Герна, Тромбара, Петонди, Гонзага, Бове, Клейна. В коллекции живописи представлены произведения крупнейших западноевропейских художников XVII-XIX веков - Ван Дейка, Тьеполо, Буше, Робера и других мастеров.

В собрании декоративно-прикладного искусства - художественная бронза, часы, мебель, изделия юсуповского фарфорового завода в Архангельском и основных европейских мануфактур XVIII-XIX веков. Также музею принадлежит богатая хронологически коллекция скульптуры и обширная усадебная библиотека, насчитывающая более 16 тыс. томов русских и западноевропейских изданий XVI-ХIХ вв. После национализации усадьба была преобразована в музей и открыта для публики в мае 1919 года.