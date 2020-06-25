Свыше 1,6 тыс. торговых центров смогут возобновить работу в Подмосковье с 25 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. торговых центров, расположенных на территории Московской области, смогут возобновить работу с 25 июня. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, с 25 июня в Подмосковье будет действовать ряд мер, смягчающих действующие в связи с распространением коронавируса ограничений. Одной из таких мер является возобновление работы торговых центров. Всего в Подмосковье смогут вновь заработать 1 634 торговых центра", - сказал Разин.

Он пояснил, что возобновление деятельности возможно только при условии обеспечения и соблюдения санитарных норм. Кроме того, руководители торговых объектов должны назначить контролеров для наблюдения за выполнением сотрудниками и посетителями всех необходимых санитарных правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"В торговых центрах будут нанесены разметки для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, при входе в ТЦ в обязательном порядке должны быть организованы места для обработки рук антисептиками. Владельцы торговых объектов также обязаны ограничить допуск посетителей исходя из расчета, что на площади 10 кв. м может находиться только один человек", - добавил Разин.

Также он рассказал, что перед началом рабочего дня всем сотрудникам необходимо измерять температуру и осуществлять обработку рук и перчаток антисептиками каждые два часа.