В Подмосковье впервые выявили менее 500 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Менее 500 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Московской области впервые с 18 апреля, следует из данных оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Согласно данным, число новых заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки в Подмосковье составило 467 человек, 18 апреля их было 428, а 19 апреля уже 709. После этого количество заразившихся не опускалось ниже 500. Всего с начала эпидемии, по данным федерального штаба, в регионе выявлено 55 853 случая заражения.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. На данный момент выздоровели уж 29 002 человека, в том числе 1 414 - за последние сутки, что более чем втрое превышает количество новых случаев, с начала эпидемии умерли 832 человека.

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