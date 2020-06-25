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Голосование по поправкам в конституцию

Сотрудники МЧС проверят безопасность более 4 тыс. участков для голосования в Подмосковье

Пожарную безопасность будут обеспечивать 8 358 человек личного состава и 2 126 единиц техники

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проверка пожарной безопасности будет проведена в Подмосковье на всех участках для голосования по поправкам в конституцию, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Для проведения голосования в Подмосковье задействовано 2 866 объектов, на которых планируется размещение 4 134 избирательных участков. Также организуется 48 временных мест для голосования. В их числе аэропорты, больницы, изоляторы временного содержания. Сотрудниками органов надзорной деятельности проведены противопожарные обследования. Помещений, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, не выявлено", - сказали в ведомстве.

Также были проведены 200 тренировок по эвакуации и свыше 1 000 инструктажей. В день голосования на участках будут дежурить сотрудники МЧС, а в главке министерства будет развернут оперативный штаб. В целом пожарную безопасность будут обеспечивать 8 358 человек личного состава и 2 126 единиц техники.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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