Сотрудники МЧС проверят безопасность более 4 тыс. участков для голосования в Подмосковье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проверка пожарной безопасности будет проведена в Подмосковье на всех участках для голосования по поправкам в конституцию, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Для проведения голосования в Подмосковье задействовано 2 866 объектов, на которых планируется размещение 4 134 избирательных участков. Также организуется 48 временных мест для голосования. В их числе аэропорты, больницы, изоляторы временного содержания. Сотрудниками органов надзорной деятельности проведены противопожарные обследования. Помещений, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, не выявлено", - сказали в ведомстве.

Также были проведены 200 тренировок по эвакуации и свыше 1 000 инструктажей. В день голосования на участках будут дежурить сотрудники МЧС, а в главке министерства будет развернут оперативный штаб. В целом пожарную безопасность будут обеспечивать 8 358 человек личного состава и 2 126 единиц техники.