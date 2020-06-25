Горячая линия для записи детей в дежурную группу детсада начала работу в Подмосковье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Московской области запустили горячую линию по вопросам записи детей в дежурную группу детского сада. Об этом сообщила в четверг министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Начиная с этого дня мы открываем горячую линию для тех родителей, которые столкнулись с трудностями при записи [детей] в дежурную группу. Ее номер: 8 925 011 99 38. Этот телефон можно найти на сайте Министерства образования Московской области", - сказала Каклюгина, добавив, что с понедельника в каждом детском саду региона будет открыта как минимум одна дежурная группа.

По ее словам, полное открытие детских садов в Московской области зависит от перехода к очередному этапу снятия ограничений.

Режим повышенной готовности и ряд ограничений ввели в Подмосковье с 13 марта в связи с распространением коронавируса. В мае их начали снимать, сейчас открыты парки, МФЦ, многие магазины, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки на выдачу книг. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня вновь работают автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 25 июня в регионе могут возобновить работу уже практически все ранее закрытые объекты, однако останется в силе запрет на массовые мероприятия, а также требование носить маски в местах скопления людей. Также в регионе пока не работают фитнес-центры, возобновление их работы запланировано на 1 июля.