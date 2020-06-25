Более 100 детских лагерей в Подмосковье подали заявки на открытие с 15 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Подмосковные детские лагеря готовятся к открытию с 15 июля, заявки на включение в реестр подали уже 115 организаций. Об этом сообщила в четверг министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в эфире телеканала "360".

"У нас подали заявки на включение в реестр загородных оздоровительных лагерей 115 [организаций], из них пока только 56 имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные 59 готовятся к тому, чтобы такое заключение у Роспотребнадзора получить", - сказала она в разговоре с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

При этом, по словам Фаевской, региональное министерство разработало стандарт по функционированию организаций отдыха детей и их оздоровления в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. В него входят требования по генеральной уборке перед началом каждой смены, между сменами должно пройти не менее двух дней, ежедневная уборка и другое.

Детские лагеря смогут открыться в Московской области с 15 июля, согласно постановлению губернатора. Возобновление деятельности допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес Министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования. При этом будет организован постоянный мониторинг условий отдыха детей, в случае нарушений необходимые материалы будут направлены главному санитарному врачу региона.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, а позднее и ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать, и были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки - на выдачу книг. Кроме того, заработали парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельности летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня вновь заработали автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработают спортивные организации, в том числе фитнес-центры.