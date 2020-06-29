Проведение процедуры ЭКО возобновили в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), приостановленной ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, возобновили в Московской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московской области возобновили проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения, приостановленной на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, пройти процедуру ЭКО в регионе можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

"В первую очередь мы направляем на процедуру женщин, которые должны были ее пройти еще несколько месяцев назад, но не смогли из-за пандемии. А после 10 июля мы возобновляем прием документов от тех пациенток, кто только собирается пройти медицинскую комиссию для прохождения процедуры ЭКО", - привели в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой.