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В Подмосковье на чердаке жилого дома нашли тела трех подростков

Их обнаружили на чердачном помещении 23-этажного дома в Люберцах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тела трех подростков обнаружены на чердаке жилого дома в Люберцах. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"30 июня на чердачном помещении 23-этажного жилого дома в Люберцах обнаружены тела трех подростков без внешних признаков насильственной смерти", - сообщила Врадий.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи и криминалисты, проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти подростков.

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