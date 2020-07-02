Почти 37 тыс. человек вылечились в Подмосковье после коронавируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Еще 750 человек вылечились за сутки после коронавируса в Московской области, общее число выздоровевших достигло почти 37 тыс. Об этом сообщили в четверг в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 750 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 802 заболевших", - говорится в сообщении.

Всего в Московской области на данный момент выявлено 57 876 случаев заражения, умерли 911 человек.