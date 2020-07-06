МЧС предупредило о грозе, ливне с градом, ветре до 22 м/с в Подмосковье

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне с градом и ветре до 22 м/с в течение вторника и среды (7-8 июля).

"В период с 7 июля с сохранением до конца суток 8 июля в Московской области ожидаются гроза, ливень, град, порывы ветра до 22 м/с", - сказали ТАСС в понедельник в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Если ливень застал на улице, то рекомендуется не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, отмечают в ГУ МЧС. Во время порывистого ветра лучше машину ставить в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Также на улице лучше обходить шаткие конструкции и дома с неустойчивой крышей.

Во время грозы в МЧС советуют держаться подальше от электропроводки и антенн, а также отключить радио и телевизор. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.