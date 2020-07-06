Свыше 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 50 общественных территорий благоустроят в Московской области в 2021 году, на эти цели планируется выделить около 7,5 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"Благоустройству городских округов в Подмосковье уделяется большое внимание. Мы планируем в следующем году благоустроить более 50 общественных территорий - это городские площади, скверы, места проведения досуга жителей региона", - сказал Хайкин.

Он добавил, что на благоустройство общественных территорий в 2021 году планируется выделить порядка 7,5 млрд рублей.

По его словам, работы будут проводиться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Хайкин также рассказал, что в Подмосковье насчитывается 109 парков культуры и отдыха. С 2014 года количество парков в регионе выросло более чем в четыре раза, а посещаемость по итогам 2019 года достигла 9 млн человек. В 2021 году в Московской области планируется благоустроить около 20 парков.

О формировании комфортной городской среды

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда". Федеральный проект предполагает, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды, а доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.