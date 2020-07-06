Жителей юго-востока Подмосковья предупредили о жаре до 37 градусов 7 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главное управление подмосковного МЧС России предупредило жителей юго-востока области о сильной жаре с температурой воздуха до 37 градусов днем во вторник, 7 июля.

"Седьмого июля на юго-востоке Московской области в дневные часы местами ожидается сильная жара 35-37 градусов Цельсия", - сказали ТАСС в понедельник в пресс-службе главка. Там посоветовали не пить в жару алкогольные напитки, в том числе пиво - их употребление может привести к ухудшению общего состояния организма, обезвоживанию.

Кроме того, в ГУ МЧС советуют во время сильной жары носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, рекомендуется закрывать как можно больше поверхности кожи. "Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться", - отметили в министерстве.

При появлении признаков теплового поражения следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости. Как отмечают в МЧС, принимая ее небольшими дозами по 80-100 мл, подолгу задерживая во рту, нужно охладить тело, а затем немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

Ранее в понедельник ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне с градом и ветре до 22 м/с в течение вторника и среды (7-8 июля).