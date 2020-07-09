Бесплатные земельные участки в Подмосковье с начала года получили 370 многодетных семей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Московской области за первое полугодие нынешнего года обеспечили земельными участками 370 многодетных семей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"370 многодетных семей Подмосковья обеспечили администрации городских округов бесплатными земельными участками с начала этого года. Лидерами полугодия стали городские округа Серпухов, Химки, Ступино, Подольск и Щелково", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что городские округа Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды и Волоколамск почти на 100% реализовали план по обеспечению многодетных семей земельными участками.

Кроме того, в подмосковных округах сформировано еще 2,5 тыс. земельных участков для передачи многодетным семьям, а на стадии формирования - 3,9 тыс. земельных участков.