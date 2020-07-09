Угроза взрыва в ТРЦ "Капитолий" в Орехово-Зуеве оказалась ложной

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Информация о минировании торгово-развлекательного центра "Капитолий" в Орехово-Зуеве в Подмосковье оказалась ложной. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверка ТРЦ "Капитолий" завершена. В ходе обследования всех помещений взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Анонимное сообщение об угрозе взрыва ложное", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре "Капитолий" в Орехово-Зуеве. В целях безопасности людей эвакуировали.