Движение по Волоколамскому шоссе восстановили в Рузе после прорыва дамбы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Движение по участку Волоколамского шоссе восстановили в Рузе, где ранее произошел прорыв дамбы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"За сутки дорожниками Подмосковья был выполнен большой объем работы, пришлось вынуть больше 4,5 тыс. кубов подмоченного основания дороги и обратно уложить в основание порядка 4 тыс. куб. м, полностью восстановить асфальтобетонное покрытие", - сообщил Гержик.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в работах по восстановлению проезжей части задействовали 20 единиц дорожно-строительной техники и 25 рабочих. В настоящее время восстановление проезжей части продолжается на улицах Городянской, Красноармейской, Красной. Также идет уборка территории.

"Где-то три-четыре дня уйдет на то, чтобы произвести расчистку русла, вывезти мусор, который принесла с собой река, - сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, слова которого приводит в своем сообщении Минтранс региона. - У нас сейчас шесть домов, которые были смыты или серьезно пострадали. С каждым жителем, кого затронула стихия, общаемся индивидуально. Многим сейчас требуется психологическая помощь", - сказал Гержик.

Ранее сообщалось, что движение из-за размыва было полностью прекращено по участку Волоколамского шоссе в Рузе, улицам Городянской и Красноармейской, участку улицы Красной.

О ситуации

В результате обильных дождей в Подмосковье произошло подтопление приусадебных участков и дачных домов. Кроме того, при проведении работ по прокладке обводного канала подмыло техническую насыпь, и вода через жилой сектор пошла в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Также был размыт участок Волоколамского шоссе в черте Рузы.

Из частного сектора эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей, о пострадавших не сообщалось.

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