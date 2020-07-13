МЧС предупреждает жителей Подмосковья о дожде с грозой и сильном ветре в ближайшие часы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дождь, местами сильный, гроза и ветер до 20 м/с ожидаются в Московской области в ближайшие часы и до конца суток вторника. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"В период с 09:00 мск до конца суток 14 июля в Московской области местами ожидаются дождь, местами сильный, местами гроза и порывы ветра 15-20 м/с", - сказал собеседник агентства.

В МЧС советуют при сильном дожде воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. Если ливень застал на улице, то лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. При порывистом ветре, находясь на улице, в главке МЧС рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, не укрываться под деревьями и мостами, эстакадами, трубопроводами, линиями электропередачи, потенциально опасными промышленными объектами.