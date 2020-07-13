Свыше 20,5 тыс. жителей Подмосковья с 1 июля проголосовали за ремонт дорог в 2021 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 20,5 тыс. человек приняли участие в голосовании по ремонту дорог в Подмосковье в 2021 году, которое проходит на региональном портале "Добродел" с 1 июля и по 31 августа, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На портале "Добродел" с 1 июля до 31 августа проходит голосование по ремонту дорог Подмосковья в 2021 году. На данный момент в голосовании приняли участие свыше 20,5 тыс. жителей, оставив более 22 тыс. комментариев", - говорится в сообщении.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что высоким спросом голосование пользуется в Каширском округе, в нем приняли участие около 4 тыс. жителей, а также более 1 тыс. человек проголосовали за ремонт дорог в Ступине, Луховицах, Наро-Фоминске и Рузе.

Дорожные участки, набравшие максимальное количество голосов, включат в программу ремонта автомобильных дорог в 2021 году.

Проголосовать на портале "Добродел" могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Ежегодно свыше 25% от всего объема ремонтных работ в Московской области формируется жителями на региональном портале.