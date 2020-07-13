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Число случаев заболевания туберкулезом снизилось в Подмосковье на 17,5% в I полугодии

По словам главного внештатного специалиста-фтизиатра Московской области Сергея Смердина, этого во многом удалось добиться благодаря установке в медорганизациях современного оборудования

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 760 случаев заболевания туберкулезом выявили в Московской области в первом полугодии текущего года. Это на 17,5% меньше показателей аналогичного периода 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"По итогам первого полугодия число впервые выявленных больных туберкулезом на территории Подмосковья составило 762 человека, на 162 меньше, чем годом ранее", - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста-фтизиатра Московской области Сергея Смердина.

Как пояснили в пресс-службе, в регионе функционирует Центр госпитализации больных туберкулезом, который позволяет контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории всей Московской области.

"Во многом снижения заболеваемости удается добиваться благодаря установке в медорганизациях современного медицинского оборудования. Так, в прошлом году в подмосковные больницы было закуплено 23 флюорографа, которые применяются для выявления заболеваний органов дыхания", - добавил Смердин.

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