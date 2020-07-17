{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье за сутки вода ушла из 39 дачных домов и 149 дачных участков

В регионе подтопленными остаются 89 дачных участков и 25 домов
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4 AAAAAAA

Описание
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС

МОЖАЙСК /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Паводком в Подмосковье остаются подтопленными 89 дачных участков и 25 дачных домов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"По состоянию на 18:00 мск, в четырех муниципальных образованиях (четырех садовых товариществах и двух населенных пунктах) остаются подтопленными 89 дачных участков, 25 дачных домов", - сказали в ведомстве.

Вода за сутки ушла из 149 дачных участков, 39 дачных домов, с пяти участков дорог.

Самый затопленный участок

Самый затопленный на сегодняшний день населенный пункт - садовое товарищество "Виктория" в Можайском районе. По последним данным МЧС, здесь подтоплены 28 домов. Твердая земля заканчивается у въезда в дачи. Здесь же дежурит пожарный расчет Мособлпожспаса и открыт небольшой магазин. Дальше начинается большая вода, которая местами доходит до пояса.

На эту тему

В товариществе пусто. Многие дворы стоят открытыми с оставленными тачками, велосипедами и инвентарем.

По словам спасателей, на всю "Викторию" осталось не больше пяти человек. Один из них вычерпывает воду из Volkswagen. "Сегодня в 7 утра вода спала. Вот видите "барометр" стоит (показывает на доску в заборе с отметками). Ну вот было вот так как раз: колеса под воду ушли, все заржавело. Убираюсь потихоньку", - рассказывает пожилой мужчина.

Он говорит, что вода резко поднялась около 2 часов ночи. А с утра начали эвакуировать людей. "Там вон жили женщины по 60-70 лет, их эвакуировали на лодках", - уточнил собеседник корреспондент ТАСС. Сам он уезжать не хочет - боится оставить авто, на котором сейчас через большую воду не проехать.

Сброс с водохранилища

Водосброс Можайского водохранилища не видно за деревьями, но зато очень хорошо слышно: гул разносится над Москва-рекой. Что уровень воды здесь выше обычного, понятно по затопленным кустам и деревьям. Стайка мальков плещется всего в 50 метрах от жилых домов. Как говорят местные жители, вода была еще выше, но спала.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о необходимости сброса воды. Живущим по берегам людям посоветовали подготовить необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. "Вещи собрали, документы, приготовились. Но, думаю, ничего не будет: тут как-то по 200 кубов воды сбрасывали и ничего страшного не было, а сейчас по 120 всего", - говорят местные жители.

Как сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков, сброс проходит под строгим контролем, угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет.

Теги
РоссияВоробьев, Андрей Иванович
Сброс воды на Можайском водохранилище в Подмосковье проходит под контролем специалистов
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков отметил, что после прекращения осадков ситуация стабилизируется, а пик паводка на Москворецкой водной системе пройден
Читать полностью