В Подмосковье за сутки вода ушла из 39 дачных домов и 149 дачных участков

Самый затопленный на сегодняшний день населенный пункт - садовое товарищество "Виктория" в Можайском районе. По последним данным МЧС, здесь подтоплены 28 домов. Твердая земля заканчивается у въезда в дачи. Здесь же дежурит пожарный расчет Мособлпожспаса и открыт небольшой магазин. Дальше начинается большая вода, которая местами доходит до пояса.

"По состоянию на 18:00 мск, в четырех муниципальных образованиях (четырех садовых товариществах и двух населенных пунктах) остаются подтопленными 89 дачных участков, 25 дачных домов", - сказали в ведомстве.

МОЖАЙСК /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Паводком в Подмосковье остаются подтопленными 89 дачных участков и 25 дачных домов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

В товариществе пусто. Многие дворы стоят открытыми с оставленными тачками, велосипедами и инвентарем.

По словам спасателей, на всю "Викторию" осталось не больше пяти человек. Один из них вычерпывает воду из Volkswagen. "Сегодня в 7 утра вода спала. Вот видите "барометр" стоит (показывает на доску в заборе с отметками). Ну вот было вот так как раз: колеса под воду ушли, все заржавело. Убираюсь потихоньку", - рассказывает пожилой мужчина.

Он говорит, что вода резко поднялась около 2 часов ночи. А с утра начали эвакуировать людей. "Там вон жили женщины по 60-70 лет, их эвакуировали на лодках", - уточнил собеседник корреспондент ТАСС. Сам он уезжать не хочет - боится оставить авто, на котором сейчас через большую воду не проехать.

Сброс с водохранилища

Водосброс Можайского водохранилища не видно за деревьями, но зато очень хорошо слышно: гул разносится над Москва-рекой. Что уровень воды здесь выше обычного, понятно по затопленным кустам и деревьям. Стайка мальков плещется всего в 50 метрах от жилых домов. Как говорят местные жители, вода была еще выше, но спала.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о необходимости сброса воды. Живущим по берегам людям посоветовали подготовить необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. "Вещи собрали, документы, приготовились. Но, думаю, ничего не будет: тут как-то по 200 кубов воды сбрасывали и ничего страшного не было, а сейчас по 120 всего", - говорят местные жители.

Как сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков, сброс проходит под строгим контролем, угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет.