В Подмосковье подтопленными остаются 25 дачных домов и 41 участок

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подтопления, по последним данным, зафиксированы в 25 дачных домах и на 41 дачном участке в Подмосковье. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги", - сказали в ведомстве.

К ликвидации последствий подтоплений привлекаются 483 человека и 78 единиц техники. Действует оперативный штаб. В готовность приведены пункты временного размещения для эвакуированного населения.