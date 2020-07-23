Более 44,4 тыс. человек вылечили от коронавирусной инфекции в Подмосковье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 249 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

"В Московской области еще 249 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 44 411 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.