До 1,5 тыс. врачей трудоустроились по программе "Земский доктор" в Подмосковье с 2012 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. медицинских сотрудников приехали работать в село в Подмосковье по программе "Земский доктор" с 2012 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре Московской областной думы.

"С 2012 года по программе "Земский доктор" в Московскую область на работу было привлечено почти 1 500 врачей и фельдшеров. В 2019 году - 150 медицинских работников (140 врачей, 10 фельдшеров)", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в Московской области для участников программы "Земский доктор" были отменены возрастные ограничения, ранее предельный возраст составлял 50 лет.

"О необходимости снятия возрастных ограничений говорил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несомненно, считаем, что это правильное решение. Это позволит нам делать ставку также и на более опытных врачей различных профилей", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Программа направлена на поддержку медицинских работников, пришедших работать в сельскую местность. Ее участники единовременно получают денежную выплату: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс.