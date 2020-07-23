Свыше 400 т электроники собрали в Подмосковье для утилизации в первом полугодии 2020 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 400 т электролома собрали в Московской области за шесть месяцев в рамках программы утилизации электронных отходов "Школа утилизации: электроника", это на 80% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"В рамках программы безвозмездной утилизации электронных отходов "Школа утилизации: электроника" в первом полугодии собрано и переработано 414 т электролома. Это почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было собрано 230 т", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, программа "Школа утилизации: электроника" реализуется при поддержке региональных министерства имущественных отношений, министерства экологии и природопользования, министерства образования и министерства здравоохранения. В рамках программы бесплатно сдавать электронику на утилизацию могут органы власти, бюджетные организации, школы, учреждения здравоохранения и жители региона.

Отмечается, что за шесть месяцев текущего года в программе приняли участие 30 городских округов Подмосковья. Лидерами полугодия по объему собранного электролома стали Коломна, Орехово-Зуево и Мытищи.