Курение кальянов в ресторанах разрешат в Подмосковье с 1 сентября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Курение кальянов снова разрешат в барах и ресторанах Подмосковья с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, запрет на "курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", будет действовать до 31 августа.

Также согласно документу, с 1 августа в регионе возобновляется реализации проекта "Активное долголетие", снимаются все ограничения на водный транспорт, вновь разрешена деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов. Кроме того, возобновляется образовательная деятельность (общее, профессиональное, высшее образование), деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей; разрешается посещение букмекерских контор, тотализаторов.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего был введен ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать - были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье.

С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры. Согласно постановлению губернатора Московской области, с 15 июля в регионе начали работу стационарные организации отдыха детей, открыты летние кинотеатры в парках, доступны пляжи и аттракционы. Также в полном объеме возобновлена работа ресторанов и кафе.

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